La chronique de Laurent Gerra du 7 mars 2019

publié le 07/03/2019 à 11:24

Afin d’aider le haut comité à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE) dans sa lutte contre la misogynie, certaines scènes des classiques de Gérard Depardieu ont été corrigées. Pour commencer, sa célèbre tirade dans Les Valseuses : "On est pas bien là ? Décontracté du phallus oppresseur ? On aura une érection patriarcale quand les règles du consentement mutuel seront respectées.".



Toujours dans la filmographie de Bertrand Blier, la scène introductive de Tenue de soirée. (Miou-Miou) : "Faut que tu te tires Antoine puisque tu sers à rien. Casse toi, fous le camp, j’ai pas besoin d’un mâle hétérosexuel cisgenre de plus de 50 ans dans mes jambes. (...)", (Depardieu) : "Pardon de t’avoir opprimée ma chérie. Tiens, vlà une brique."



François Hollande se rappelle sous les yeux de Christian Clavier, leurs années passées à Sciences Po : "on était très copains, il m’avait donné plein de surnoms : Babar l’éléphant rose, l’ahuri à lunettes, le p’tit gros à la Ségo…", se souvient l'ex-président, dont la jeunesse a été rythmée par les films de son ancien camarade de promo : "Les Bronzés, c’était les années où je n’avais pas d’ouverture avec les filles de l’ENA comme Jean-Claude Dusse".

L'aval donné à la féminisation des noms de métiers par l'Académie Française aurait fait bondir Jean d'Ormesson : "Comment s’accommoder de l’inverse quand le genre de départ est féminin ? En effeeeet, il est permis de se demander quel sera l’équivalent masculin d’une souris ? Un sourd, peut-être ? (...) Et UNE mère pourrait devenir UNE paire, mais de quoi ?".

Enfin, Gérard Depardieu fustige la mise en garde d'une étude américaine contre les particules fines issues des grillades et rôtis maison : "La viande, c’est comme l’amour et les bagnoles : pour que ce soit bon, faut que ça sente…".