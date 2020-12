La chronique de Laurent Gerra du 16 décembre 2020

publié le 16/12/2020 à 09:14

Le monde de la culture reste très touché par la crise sanitaire. Contrairement à ce qui était espéré, aucun assouplissement n'a été décidé pour les cinémas et salles de théâtre. La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, espère une réouverture rapide pour pouvoir voir le nouveau James Bond, avec Daniel Craig : "Il est beau comme un calendrier des pompiers ! Ça me change de Louis Garrel et Pierre Niney".

L’élection de Miss France 2021 aura lieu le 19 décembre, au Puy du Fou. Son fondateur, Philippe de Villiers, a imaginé de nouvelles épreuves : "la future Miss France devra savoir sculpter les sabots, coudre le cuire, monter à cheval, pécher la truite à main nue, chasser le chevreuil à l’arbalète, et bien sûr cuisiner le gruau en marmite sur feu de cheminée comme une vraie femme".

De son côté, le chanteur Renaud prépare son repas du réveillon, non sans difficultés : "Je voudrais faire une terrine de lièvre au porto, mais je n’ai pas de lièvre, pis aussi un coq au vin, mais je n’ai pas de coq, et une bûche flambée au rhum, mais je n’ai pas de bûche".