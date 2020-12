La chronique de Laurent Gerra du 17 décembre 2020

publié le 17/12/2020 à 09:18

Jean-Pierre Pernaut fera ses adieux au journal de 13h de TF1 ce vendredi 18 décembre après plus de 30 ans au poste. "J’ai bien peur d’essuyer une petite larme, avoue le présentateur, mais heureusement, nos amis des régions ont pensé à moi puisque j’ai reçu des mouchoirs de toute la France : les traditionnels de Cholet, mais aussi des mouchoirs en lin des Vosges, en peau de bique du Larzac, des nappes à carreaux de Vichy...".

L'écrivain Michel Houellebecq a lui aussi réagi au départ de Jean-Pierre Pernaut, un personnage central de son roman La Carte et le territoire, prix Goncourt 2010. "J’adorais regarder les micros-trottoir avec des petites vieilles sur les marchés qui s’exprimaient en patois sur la hausse du prix du diesel à la pompe", regrette le romancier.

De son côté, Benjamin Castaldi continue la publicité avec le programme Comme J'aime. "J’ai perdu 500 grammes en me faisant couper les ongles des pieds et j’ai gagné 500.000, en plus de ce que je gagne chez Hanouna, sans aucun effort, et ça, c’est vraiment comme j’aime", explique-t-il.