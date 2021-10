Le meilleur de Laurent Gerra avec Laurent Ruquier et Fanny Ardant

Chaque samedi soir sur France 2, Laurent Ruquier reçoit aux côtés de Léa Salamé celles et ceux qui ont font l'actualité dans On est en Direct et en cette période de prix littéraires, il s'agit de Christine Angot et Alain Finkielkraut. "Je ne peux pas parler du prix Médécis, je ne le peux pas", répond Christine Angot, appelée à réagir à sa victoire au prix Médicis pour Le Voyage dans l’Est. "Tant mieux, j'en ai eu ma dose pendant un an quand vous étiez chroniqueuse à On n'est pas couché", lui réplique l'animateur.

La ministre de la Culture Roselyne Bachelot vient de déclarer que le cinéma français a connu une baisse sensible de sa fréquentation depuis la réouverture des salles. Une tendance qui n'a pas manqué de faire réagir Fanny Ardant. "Tu sais Jade, ce que le public veut retrouver au cinéma, c'est pas des histoires compliquées avec des acteurs syndiqués mais des histoires sublimes avec des actrices sublimes qui ont un immense sourire énigmatique", a estimé l'actrice.