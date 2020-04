Le meilleur de Laurent Gerra avec Jean-Michel Aphatie et Luc Montagnier

publié le 26/04/2020 à 09:35

Malgré les mesures de confinement, notre confrère Jean-Michel Aphatie a tenu à interviewer à distance le professeur Montagnier. "Cher téléspectateur-trice, comme tous les Français, je suis confiné depuis mon placard à provisions, je vous demanderais de ne pas faire attention aux bocaux de cassoulet au haricots tarbais, aux pommes sarladaises, les blocs de foie gras, les confits de canard et les tommes de brebis qui sont derrière moi", plaide-t-il.

Cela met en appétit le journaliste mais il tient à en revenir à son entretien sans concession avec le très controversé Luc Montagnier. "Vous avez provoqué un tonnerre de récriminations de la part de vos confrères en déclarant que le Covid-19 était une création de laboratoire. Aujourd'hui, tout le monde se demande comment vous voyez l'après-confinement qui débutera le 11 mai", demande Jean-Michel Aphatie.

"On va s'aimer, on sera plus confiné dans les Ehpad et les supermarchés, on ne verra plus nos visages... On sera tous masqués...", chante le professeur Montagnier, optimiste.