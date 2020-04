La chronique de Laurent Gerra du 23 avril 2020

publié le 23/04/2020 à 10:20

Malgré les mesures de confinement, Jean-Michel Apathie a tenu à interviewer à distance, le très controversé Professeur Luc Montagnier. Interrogé sur l'après-confinement celui pour qui le Covid-19 est une création de laboratoire a répondu : "On va s'aimer, sur les pelouses on n'sera plus confinés, dans les Ehpad et les supermarchés, on ne verra plus nos visages, on sera tous masqués".

Et depuis le début du confinement, les rappeurs se succèdent sur Radio Nova pour lire des contes pour enfants. MC Bat*rd semble vouloir participer à cette initiative, "Je suis motivé pour aller foutre la m*rde à Radio Nova, même que j'ai déjà choisi lequel conte que je vais leur faire la lecture aux enfants" explique t-il avant de préciser : "Sauf que j'en ai fait une version remixée "La Belle à Bois-d'Arcy'".

C'est au tour de Bernard Lavilliers de nous faire part de sa nouvelle composition musicale. Le chanteur ne se dit pas effrayé du coronavirus et dit avoir déjà survécu à Ebola, au Chikungunya et même à la dingue. C'est à cette dernière que le compositeur a dédié son dernier morceau de confinement : "C'est une élue LREM, qui vit pas dans une HLM, elle logeait au bon endroit, elle nous énerve c'est la Schiappa !"