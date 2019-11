Le meilleur de Laurent Gerra avec Jean-Michel Aphatie et le Pape François

publié le 03/11/2019 à 09:10

Le feuilleton du Brexit se poursuit inlassablement et il est de plus en plus difficile de s'y retrouver. Notre ami Jean-Michel Aphatie a décidé de nous éclairer sur la question. Pour ce faire, il a invité une ressortissante britannique bien connue des Français : Jane Birkin. Pour la chanteuse, le Brexit c'est comme un plat gastronomique peu ragoûtant, "tu mets n'importe quoi dedans : de la vache folle, du haricot rouge, du ketchup, du raisin sèche, des pellicules, des crottes de nose ... Et après tu essayes de le faire bouffer à la Commission européenne, et tout le monde il trouve ça dégoulasse". Une belle métaphore culinaire.

Le livre de l'auteur italien Giuanluigi Nuzzi inquiète l'Église catholique, on y découvre en effet que le Vatican serait proche de la ruine. Sur le terrain, le constat est effroyable : "mes évêques ne peuvent même plus nourrir leurs femmes et leurs enfants, c'est une catastrophe", s'alarme le pape François, imité par Laurent Gerra. Malheureusement pour lui les solutions pour sortir de la crise ne semblent pas fonctionner. "J'ai essayé de multiplier les biftons mais j'y arrive pas, ça m'énerve", nous dit sa Sainteté.

Heureusement, tel un super-héros, notre expert en économie, François Lenglet, a décidé de venir en aide à l’ordre pontifical, grâce à des conseils bien spécifiques. "Le Vatican est dans le CACA, nous dit-il, le Capital Actif de Cotation Améliorée. C'est-à-dire que le Vatican doit absolument investir l'argent qui lui reste, en étant plus actif sur les marchés". Il s'agit sûrement "d'économie vulgarisée".