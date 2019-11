La chronique de Laurent Gerra du 1er novembre 2019

publié le 01/11/2019 à 10:55

En ce jour de Toussaint, Nicolas Sarkozy ne se repose pas. "Avec les échéances qui m'attendent, lesquelles qui sont si importantes, il faudrait que je sois inconscient pour me reposer", dit-il. "C'est la fête des morts, rappelle-t-il, Fillon et son look de croque-mort, Copé et sa tronche de fossoyeur, Nathalie Kosciusko-Morizet qui ressemble tellement à Cruella d'Enfer, Jupé qui est le sosie en plus âgé de Fester Adams, Bruno Le Maire et son regard d'hypnotiseur, ça fait une belle brochette de zombies non ?"

Tous les ans pour la Toussaint au FMI, Dominique Strauss-Kahn "exigeait de ses collaboratrices qu'elles se déguisent en sorcières". "Mais tout ça c'est du passé, déclare-t-il, je me suis fait à l'idée de ne plus jamais enfoncer ma grosse bougie dans des citrouilles rebondies".

Dans une lettre écrite à son amante Anne Pingeot, François Mitterrand se livre. "Pendant qu'on était chez le fleuriste, j'en ai profité pour choisir la gerbe que je ferai déposer le 11 novembre sur la tombe du maréchal Pétain à l'Île-d'Yeu", confie-t-il.