Le meilleur de Laurent Gerra avec Jean Lassalle et José Bové

publié le 22/12/2019 à 11:15

La grève continue à la SNCF : comment s'organisent les usagers ? À la gare Montparnasse, Jean Lassalle et José Bové attendent leur train.

Annonce SNCF : "Votre attention s'il vous plait, en raison d'un mouvement social, tous les trains à destination de Pau sont annulés". "Annulé ! Bouducon ! Et il faut que je rentre chez moi, bon, c'est pas grave je vais prendre le train pour Toulouse et je finirai en auto-stop", déclare, excédé, Jean Lassalle.

"Votre attention s'il vous plait, en raison d'un mouvement social, tous les trains à destination de Toulouse sont annulés". C'est pas vrai, elle commence à m'énerver cette bourrique !", renchérit-il. José Bové attend lui aussi son train : "Salut mon Jeannot, toi aussi tu galères pour rentrer chez toi ? Moi je suis là depuis hier, j'essaye de rentrer dans le Larzac mais y'a plus aucun train qui roule". "Oh José Bové, bonjour mon ami ! Mais comment on va faire ? On ne va pas passer Noël à la Gare Montparnasse".

"Votre attention s'il vous plait, en raison d'un mouvement social, Noël est annulé". "Mais c'est pas possible, ils commencent à me les briser à la SNCF. Noël, c'est sacré merde, c'est la France, bordel de merde", s'agace Lassalle. "Votre attention s'il vous plait, en raison d'un mouvement social, la France est annulée". "Non mais, la France annulée, mais qu'est ce qu'on va devenir ?". "T'inquiètes mon Jeannot, les situations de crise, je connais, tu te souviens quand je démontais les McDo pour lutter contre les OGM", lui répond José Bové.

"Un peu que je me souviens, bouducon", rétorque Jean Lassalle. "Et bien, on va démonter la France. Bouducon ! On va commencer par démonter les haut-parleurs de la SNCF, comme ça, l'autre bourrique qui fait que d'annoncer des mauvaises nouvelles, elle va fermer sa gueule". "Votre attention s'il vous plait, ... (bip)". "Tiens, prends ça dans ta gueule bécasse !", balance Lassalle. "Votre attention s'il vous plait, c'est Martinez qui vous parle, vue que le camarade Delevoye il s'est fait viré, qu'est-ce qu'on dit à la CGT ? C'est qu'on fera grève jusqu'à ce qu'il soit réintégré". Jean Lassalle : "Martinez avec Delevoye, bouducon ! C'est un pays de barjots !".