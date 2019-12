La chronique de Laurent Gerra du mercredi 18 décembre 2019

publié le 18/12/2019 à 09:55

Le mouvement social contre la réforme des retraites semble avoir redonné de l'énergie au président de La France insoumise. En compagnie de François Ruffin, Jean-Luc Mélenchon entend bien transformer le studio de RTL en haut-lieu de contestation. "Les gens ils s'en foutent pas mal de mes promesses, ils veulent la Révolution. Tiens, y'a Adrien Quatennens en régie. Vas-y mon rouquin, envoies un air révolutionnaire, ils vont trembler dans leurs mocassins à gland les bourgeois", s'exclame le député des Bouches-du-Rhône.

Ce mercredi, François Lenglet nous explique les tenants et les aboutissants de la réforme des retraites et de la suppression des régimes spéciaux. "Prenez un conducteur de train qui part à la retraite à 50 ans. Une fois retraité, il va pouvoir faire de la maçonnerie et du carrelage au noir chez vous, donc c'est mauvais pour le BTP, mais c'est bon pour votre salle de bain", avance le journaliste. Pas si simple de choisir ...

Hasard du calendrier, le RER fête ses 50 ans, en plein mouvement social. Pour Bertrand Delanoë dresse un bilan mitigé de ce moyen de locomotion si chère aux Franciliens. "Le problème c'est que, quand on habite à Saint-Rémy-lès-Chevreuse, la nouvelle mobilité écocitoyenne, on s'en fout. On préfère aller travailler en RER, qu'en Vélib', en trottinette ou à pied", nous dit l'ancien maire de Paris.

Fabrice Luchini est au sommet de sa carrière. "Mon spectacle sur l'agent va bientôt se terminer et ça a été un triomphe. Mon autre spectacle sur les portraits d'écrivains, qui vient de commencer, est déjà presque complet, c'est incandescent comment ça marche. Je me dégoûte", nous confie l'acteur.