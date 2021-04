La chronique de Laurent Gerra du 29 avril 2021

publié le 29/04/2021 à 10:45

Il y a un an, le premier tour des élections municipales donnait une large avance aux listes écologistes à Grenoble, Lyon, Poitiers, Bordeaux, Strasbourg. Un an plus tard, après de nombreuses gaffes et polémiques, nous avons imaginé comment nos plus grands interprètes auraient chanté cette arrivée historique des élus verts aux commandes de nos grandes villes.

On commence par l’immense Charles Aznavour avec son titre Écolo, comme ils disent.

"J'habite seul avec ma plante

Dans un éco-appartement

Du centre-ville

J'ai pour me tenir compagnie

Des plans d’tomates et des radis

Pleins d’chlorophylle".

Écoutons maintenant l’inoubliable Charles Trénet dans une nouvelle version de son standard international intitulé Les Verts.

"Les Verts

Qu'on voit s’pâmer

Dans leurs habits de maires

Ont des élus navrants

Les Verts

Des élus très chiants

Comme la pluie"

Et pour finir, voici ce qui pourrait bien devenir, grâce à Michel Fugain, le tube du printemps : Fais comme l’écolo !



"Fais comme l’écolo

Ça vie d’air pur et d’eau fraîche, l’écolo

Ça veut pas d’chasse et de pêche, l’écolo

Mais jamais rien ne l’empêche, l’écolo

D’être un bobo".