Le meilleur de Laurent Gerra avec François Bayrou et Jack Lang

publié le 14/12/2019 à 10:05

François Bayrou, mis en examen pour complicité de détournement de fonds publics dans l'affaire des emplois présumés fictifs du MoDem, tente de se défendre par la voix de Laurent Gerra.

"Cette mise en examen, permet au MoDem de retrouver le centre de l'échiquier politico-médiatique. Et c'est important d'être bien au centre", déclare-t-il. Avant d'aller plus loin et de s'enthousiasmer : "Je remercie la brigade financière qui a su braquer les projecteurs sur moi et sur Marielle de Sarnez".

Jack Lang, lui, aurait reçu plus de 500.000 euros de costumes entre 2003 et 2018. La brigade financière s'interroge sur la légalité de ces cadeaux et sur leur valeur. "500.000 balles ! Pour cette qualité d'étoffe c'est pô de bal ! Francesco, pendant quinze piges, m'a habillé de cachemire, de fil d'Écosse de laine froide et de soie. Que voulait-on à la fin ? Que j'aille me fringuer chez Kiabi ?"