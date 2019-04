publié le 03/04/2019 à 10:06

Un rapport pointe du doigt le temps de travail des fonctionnaires qui affirme que beaucoup d'entre eux travailleraient moins que le seuil légal de 35 heures par semaine. Ce mercredi matin, Chevallier souhaite obtenir un tampon de l'administration. Mais à 10 heures du matin, le fonctionnaire Laspalès semble déjà être en pause... "À 10 heures, on boit du café, ce qui nous permet de ne pas dormir. Comme ça, on ne nous traite pas de feignant". Chevallier décide alors de repasser à 11 heures, mais là encore... "C'est la pause déjeuner, parce que travailler le ventre vide diminue la productivité". Et cette pause déjeuner dure jusqu'à 15 heures, pour inclure la pause digestion. Puis, vient la pause sieste jusqu'à 16 heures. "Désolé, mais à 16 heures, on ferme. Sauf le 1er janvier..." Dommage, c'est jour férié.



Mademoiselle Jade accueille ce matin Valéry Giscard d'Estaing. L'ancien président se rend aujourd'hui au salon des seniors, à Paris. Une occasion pour lui de présenter son "showcase" : un extrait de son nouveau single...

Patrick Sébastien poursuit son émission Couillon de culture, dédiée à l'actualité musicale. Au programme, "une belle brochette de mélomanes : Alain Souchon, Francis Cabrel, Kaaris Lemarchand et notre intello de service : Alain Finkielkraut, Môssieur Finkielkraut ! Alors les gars, je vous propose de commencer tout de suite avec la révélation musicale de la semaine, c'est Najat Vallaud-Belkacem, qui a écrit 'Lampedusa", une chanson bienveillante sur les migrants". Et le programme de la semaine prochaine : "Je recevrai Marlène Schiappa et lui poserai la question : 'Pourquoi les bonnes femmes sont de mauvaise foi ?'. Et d'ici là n'oubliez pas : la bienveillance, c'est que de l'amour !"