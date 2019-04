Le meilleur de Laurent Gerra avec Brigitte et Emmanuel Macron

publié le 06/04/2019 à 11:42

En ce début de printemps agité, les raisons de se réjouir ne sont pas nombreuses pour le couple présidentiel. Et pourtant, il règne une ambiance très particulière à l’Élysée en ce 1er avril. Brigitte, heureuse, explique à son mari : "Tu as vu le sondage Odoxa ? Tu remontes de 25 points. Tu es plus populaire que l'abbé Pierre et Jean-Jacques Goldman". "Ouaiiis ! Z'en étais sûr ! Ze vais tout péter aux européennes !", lui répond Emmanuel Macron. "Allons, allons, calme-toi, Emmanuel, c'est un poisson d'avril, mon chéri. Tu sais, c'est bon de rire parfois..."





Comme chaque année, l'Union des Grands Crus de Bordeaux organise la Semaine des Primeurs pendant laquelle pas moins de 300 châteaux dans le vignoble bordelais ouvrent dès leurs portes pour présenter leur dernier millésime. Mademoiselle Jade accueille Alain Juppé, à qui l'événement lui "fous les boules".