Le meilleur de Laurent Gerra avec François Mitterrand

Un livre qui vient de paraître dévoile l'histoire d'amour entre François Mitterrand qui avait alors 71 ans et une jeune fille de 19 ans prénommée Claire. Cette relation amoureuse a duré 8 ans et faisait l'objet d'une correspondance abondante. Un extrait de 1989, Mitterrand, qui vient d'entamer son deuxième septennat écrit à sa jeune amie : "Ma Claire, mon clair de lune, ma clarinette. Depuis que tu es partie en séjour linguistique en Angleterre, je m'ennuie de toi. Je passe mes journées avec mon Premier ministre, Michel Rocard. Figure-toi qu'il s'est mis en tête de réformer la France. Et il me fatigue avec ses histoires d'autogestion et d'orthodoxie budgétaire", cite Gerra, imitant le président.

L'humoriste poursuit dans la voix de François Mitterrand : "J'ai bien reçu de ta part la cassette Les plus grands tubes de l'année. C'est mon fils Jean-Christophe qui m'a appris le maniement du walkman, avec son catogan, il a l'air nigaud, mais il a l'avantage d'être branché, ou comme vous dîtes vous les jeunes, d'être câblé. Depuis que j'ai à ma disposition ce baladeur audio-phonique, je ne le quitte plus", raconte le président.

De poursuivre : "L'autre jour, au Conseil des ministres, tandis que Jospin nous accablait avec la loi sur l'école, j'ai chaussé mes écouteurs. Ainsi, j'ai signifié tout mon mépris à ce grand frisé et à son charabia trotskiste", lit Laurent Gerra imitant Mitterrand.