Le LOSC champion de Ligue 1 : "C'est un grand bonheur", pour Martine Aubry

publié le 24/05/2021 à 09:23

10 ans que les supporters de Lille attendaient ça, un titre en or massif : remporter la Ligue 1 au terme d'une saison à suspense. Lille termine devant le PSG et ses stars. Martine Aubry, la maire de Lille confie que c'est "un grand bonheur et une grande joie, bien partagés avec les supporters. Je pense que l'on peut dire que ça c'est très bien passé. On attendait cela depuis tellement longtemps, la ville était en rouge et blanc, c'était parfait".

Un public qui s'est forcément lâché dans la nuit du 23 mai dernier, puisque privé de stades tout au long de cette saison. "Quel désespoir, je dois dire, de ne pas avoir pu aller les voir. Là on les revoir cet après-midi, mais ce n'est pas pareil. Je pense que tout le monde s'est lâché hier soir et on a attendu. C'est la meilleure équipe qui a gagné. Une équipe qui a été cohérente, sérieuse, toute l'année. Elle nous a donné des moments incroyables contre Marseille, contre le PSG, contre l'OL et elle a tenu jusqu'au bout", poursuit la maire de Lille.

"Il faut vraiment féliciter Christophe Galtier et son équipe. Il est proche de ses joueurs, il a réussi à les faire jouer collectif, régulier, sérieux. Vraiment, Christophe, bravo !", explique-t-elle encore. "Clairement c'est sur la régularité, cette équipe a dépassé toutes nos attentes. Christophe Galtier en est l'architecte privilégié. Il a su gérer un effectif de grande qualité", ajoute Ludovic Obraniak, champion de France avec Lille en 2011.