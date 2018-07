publié le 26/07/2016 à 08:45

Au moment où il devait s’unir derrière sa candidate, le Parti démocrate est en pleine tourmente. Vendredi 22 juillet, trois jours avant l'ouverture de la convention démocrate, WikiLeaks a publié près de 20.000 messages piratés des comptes de sept responsables du parti démocrate, et échangés de janvier 2015 à mai 2016. Ces courriels démontrent que les responsables du Parti démocrate ont favorisé la candidature d’Hillary Clinton au détriment de Bernie Sanders.



Ce scandale tombe au pire moment pour les Démocrates alors que les sondages donnent à nouveau l’avantage à Donald Trump pour l’élection présidentielle de novembre 2016. Même lorsque Bernie Sanders est venu apporter son soutien à Hillary Clinton, il a rencontré les huées de la foule. Depuis l’ouverture de la Convention démocrate, le nom de Clinton est systématiquement sifflé. Après Bernie Sanders, c’est Michelle Obama qui est venueau secours du soldat Clinton en délivrant un vibrant discours à Philapdelphie.

- Au Japon, 19 personnes ont été tuées dans une attaque au couteau dans un centre pour handicapés. L'agresseur, âgé d'une vingtaine d'années, a été interpellé et serait un ancien employé de l'établissement.



- L’avion Solar Impulse 2 s'est posé à Abou Dhabi dans la nuit et remporte son pari d'un tour du monde sans carburant après son départ le 9 mars 2015. Piloté par le Suisse Bertrand Piccard, l'appareil, parti dimanche 24 juillet du Caire en Égypte, a parcouru 2.763 km en plus de 48 heures pour cette 17e et dernière étape de son périple, destiné à promouvoir les énergies renouvelables.



- La ville de Bayonne s’apprête à connaître des fêtes sous haute sécurité après l’attentat qui a causé 84 morts le soir du 14 juillet à Nice. Cette fête traditionnelle interrompue depuis 1932, à part pendant la guerre mondiale, pourrait connaître une baisse sensible d’affluence en raison de la menace terroriste.



- Bernard Cazeneuve porte plainte pour diffamation envers la police nationale et lui-même après les déclarations de la policière municipale de Nice Sandra Bertin, qui accuse le cabinet du ministre de l’Intérieur d'avoir fait pression pour modifier un rapport.