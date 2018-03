publié le 25/07/2016 à 19:40

Michelle Obama et Hillary Clinton, ensemble. Pourtant la Première dame et l’ancienne First Lady ne s’apprécient guère. Michelle Obama ne suivra pas sa trace en se lançant en politique, et Hillary Clinton se méfie depuis la primaire très tendue contre le futur président en 2008, de cette femme qui a le même CV qu’elle, mais qui est tellement plus charismatique, chaleureuse, authentique et naturelle, tout ce qu’elle n’est pas. À la Maison Blanche, quand Hillary Clinton se prenait pour un président bis auprès de son mari, Michelle Obama s’est consacrée à promouvoir une meilleure alimentation contre l’obésité, elle est allée dans toutes les émissions télé défendre cette cause.



On l’a vue faire du Hulla hoop, faire une course de sac dans un salon doré, aux Oscars, ou bien il y a quelques jours chanter en voiture, sur du Stevie Wonder et du Beyoncé, dans le Carpool Karaoke de James Corden du Late Late Show sur CBS. Séquence visionnée près de trente millions de fois en 4 jours.

> Evolution of Mom Dancing Part 2 (w/Jimmy Fallon & Michelle Obama)

Michelle Obama a patiemment construit sa popularité, notamment auprès des jeunes qui se méfient de la politique, précisément ceux qu’Hillary Clinton a eu tant de mal à mobiliser pendant la primaire, d’où l’importance du discours de la First Lady lundi 25 juillet au soir.