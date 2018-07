publié le 28/03/2017 à 08:10

François Fillon met tout en oeuvre pour continuer d'exister dans la campagne présidentielle, à quelques semaines du premier tour. En meeting à Nantes devant 5.000 personnes lundi 27 mars, il a mis en marche la "machine à regonfler les troupes" dit-on dans la presse régionale. Devant son électorat, le candidat s'en est pris à l'exécutif, qui, selon lui, mobilise son énergie pour rester en place.



Surtout, il a de nouveau fait référence à Pierre Bérégovoy, après une première sortie lors de "l'Émission politique" sur France 2 le 23 mars, sortie qui lui avait valu d'être vivement critiqué. "Je le redis calmement et fermement, Bérégovoy n'était pas du sérail et il fut bien livré aux chiens, alors aujourd'hui je dis aux Français : ne me jugez pas d'après les actes d'accusations de ces nouveaux inquisiteurs, mais jugez moi sur mon parcours".

Plusieurs ténors des Républicains ont demandé une enquête sur les révélations du livre Bienvenue Place Beauvau, sur lequel s'est basé François Fillon pour évoquer l'existence d'un cabinet noir à l'Élysée. Une sorte de réponse à l'affaire Penelope Fillon, alors que l'épouse du candidat LR est convoquée chez les juges d'instruction ce 28 mars où elle risque à son tour d'être mise en examen.

À écouter également dans ce journal :

- Guyane : "On ne dialogue pas en cagoule, on dialogue à visage découvert", a déclaré le ministre de l'Intérieur en référence au mouvement des 500 frères en Guyane. Le territoire est en grève générale, une journée morte s'installe ce mardi, les syndicats appellent tous les Guyanais à manifester. Air France de son côté a annulé ton ses vols à destination de la région.



- Présidentielle 2017 : alors qu'Emmanuel Macron a fait savoir qu'il ne souhaitait pas recevoir le soutien de Manuel Valls, Marine Le Pen de son côté poursuit sa campagne et s'est exprimée au sujet de sa nièce Marion Maréchal-Le Pen sur le site de Femmes Actuelles . "La place de ma nièce est celle de députée. Je ne lui dois rien (...) le simple fait qu'elle soit ma nièce poserait un problème", a-t-elle ainsi déclaré. "Elle est jeune, elle est assez raide c'est vrai, un peu comme la jeunesse française".



- Parti Socialiste : rue de Solférino, le 27 mars, le PS rendait un dernier hommage à Henri Emmanuelli, décédé le 21 mars dernier. À la tribune, Benoît Hamon a salué la mémoire du socialiste. "La gauche doit vivre, et tu avais épouser la gauche. Je refuse qu'elle te suive dans le tombeau", a-t-il notamment déclaré.



- Le racket en procès : à Marseille, neuf prévenus comparaissent ce 28 mars pour extorsion pour avoir exigé des embauches sur différents chantiers de la cité Phocéenne, sans quoi les dits chantiers devraient d'arrêter. Selon le patron d'une petite entreprise locale de BTP, "des gens qui habitaient dans le quartier nous ont dit que si on ne prenait personne du quartier, alors ils ne nous laisseraient pas travailler. On est partis".



- Brexit : les députés écossais doivent donner ce mardi le feu vert pour l'organisation d'un nouveau référendum sur l'indépendance de l'Écosse. Face à la pression, Theresa May s'est rendue dans la province du nord afin de réaffirmer devant la Première ministre écossaise le besoin d'unité du royaume. Une visite qui n'a fait ni chaud ni froid à Nicola Sturgeon. "Je continue d'être frustrée par cette manière de faire où personne n'est écouté, et pas seulement l'Écosse, et je l'ai dit à Theresa May. Je pensait que le ton soit différent cette fois, et cela n'a pas été le cas", a-t-elle déclaré.



- Football : pour la première fois, lors du match amical qui opposera l'Espagne et la France, l'arbitrage vidéo sera testé. Une phase d'expérimentation qui doit durer un an, avant une possible introduction en Russie pour la Coupe du monde 2018.