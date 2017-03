publié le 27/03/2017 à 23:08

En Guyane, le patronat soutient les manifestants. Plusieurs collectifs de travailleurs ont appelé à un mouvement de grève illimitée à partir de lundi 27 mars pour exiger des réponses concrètes du gouvernement sur l'éducation, l'insécurité et le développement économique du territoire. "On demande un véritable plan de développement pour la Guyane. (...) L'intérêt, c'est de faire avancer la Guyane. Il y a quand même un sentiment de ras-le-bol", témoigne Stéphane Lambert, président du Medef local, qui déplore un "immense gâchis".



En tant que représentant des chefs d'entreprises, il demande à l'État de tenir ses engagements. "Nous, entrepreneurs, on demande simplement à être payés. Il nous faut neuf mois pour être payés sur la commande publique au lieu des trente jours. Il nous faut impérativement pouvoir aller beaucoup plus vite", explique-t-il.

Pour Stéphane Lambert, le problème réside donc avant dans une forme de "violence économique", empêchant les Guyanais de développer leurs activités. Mais il ne nie pas aussi l'insécurité physique. "On a un problème d'attractivité. L'image de la Guyane n'est pas bonne. Mais cette insécurité monte au fur et à mesure parce qu'on n'a pas les revenus. (...) Si vous n'avez pas de travail, de revenus, vous créez de la frustration et donc de la délinquance", analyse-t-il.