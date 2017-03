VIDÉO - Benoît Hamon très ému après l'annonce du décès d'Henri Emmanuelli

Henri Emmanuelli et Benoît Hamon à La Rochelle en août 2014

publié le 21/03/2017 à 16:08

Le Parti socialiste est en deuil. L’ex-ministre et président socialiste de l’Assemblée nationale, Henri Emmanuelli, est décédé ce mardi 21 mars à l’âge de 71 ans des suites d’une longue maladie. Les politiques n'ont pas tardé à réagir à cette annonce. En déplacement à Bruxelles, où il rencontrait le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker, Benoît Hamon a appris devant les caméras des journalistes.



Interrogé par la presse, celui qui est aujourd'hui candidat à la fonction suprême n'a pas pu cacher son émotion. L'ancien ministre de l'Éducation nationale a gardé le silence pendant plusieurs secondes avant de rendre hommage à "son frère en politique". "Il a joué un rôle extrêmement important dans ce que je suis. Je lui dois beaucoup. Ça me bouleverse. C’était une forme d’âme sœur. Il était plus vieux que moi mais il était comme un frère en politique", a-t-il lancé.

#Hamon apprend le décès d'Emmanuelli à Bruxelles pic.twitter.com/ww8LjS4bxl — Mathilde Siraud (@Mathilde_Sd) 21 mars 2017

Les deux hommes, tenants de l'aile gauche du PS, étaient très proches. Lors de son grand meeting à Bercy, Benoît Hamon avait d'ailleurs rendu un hommage appuyé à celui qui l'avait soutenu très rapidement lors de la primaire de la gauche. Sur Twitter, il a ainsi évoqué "un grand monsieur", "un ami" et même "un repère".

Cette nuit s'est éteint un grand monsieur. Un ami. Un repère. Je pleure la disparition d'Henri Emmanuelli. pic.twitter.com/ktcjnPqxbI — Benoît Hamon (@benoithamon) 21 mars 2017