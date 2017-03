Le neveu de Pierre Bérégovoy réclame des excuses à François Fillon

publié le 24/03/2017 à 15:21

La comparaison a du mal à passer auprès des proches de Pierre Bérégovoy. L'ancien Premier ministre, qui s'était suicidé le 1er mai 1993, a été cité par François Fillon lors de son passage à L'Émission politique le 23 mars sur France 2.



"Ça fait deux mois que la presse déverse sur moi des torrents de boue", a déclaré le candidat qui a confié que "l'image véhiculée pendant des jours et des jours par la presse" le blesse". "Je ne me reconnais pas dedans", poursuit-il. "Elle (l'image, ndlr) m'a fait souvent penser à Pierre Bérégovoy. J'ai compris pourquoi on pouvait être amené à cette extrémité quand tout à coup, l'image qui est donnée de vous est le contraire de ce que vous êtes".

Au lendemain de ces déclarations, Jean-Michel Bérégovoy, le neveu de l'Ancien premier ministre disparu a réagi au parallèle fait par le candidat Les Républicains. "Je trouve que c'est scandaleux tout simplement. Ce n'est pas du tout les mêmes hommes et les mêmes itinéraires", s'est-il indigné au micro de Franceinfo.

Je suis extrêmement vexé pour ma famille, pour les Français, mais je pense aussi à Pierre. C'est une honte ! Jean-Michel Bérégovoy Partager la citation





"Pierre Bérégovoy est quelqu'un qui venait du peuple. François Fillon c'est un type qui confond ses intérêts particuliers avec les intérêts de la France, son rôle d'élu avec son train de vie", a fustigé celui qui est aussi élu écologiste à Rouen. "Je suis extrêmement vexé pour ma famille, pour les Français, mais je pense aussi à Pierre. C'est une honte !", a ajouté Jean-Michel Bérégovoy.



Le neveu de l'ancien Premier ministre souhaite que François Fillon "au mieux donne des excuses", parce que, selon lui, "il a touché au cœur un symbole et une blessure qui a du mal à se refermer encore aujourd'hui". Jean-Michel Bérégovoy a en outre imploré le candidat de "ne pas faire de parallèles qui sont vraiment malvenus, blessants".