publié le 27/03/2017 à 16:46

"Fillon voleur !" Une interpellation à laquelle François Fillon a dû se faire lors de ses déplacements de campagne depuis les révélations sur les emplois supposés fictifs de son épouse Penelope, et sa mise en examen. Mais le candidat LR à l'élection présidentielle semble se lasser de ces comités d'accueil véhéments, dont beaucoup viennent l'attendre, casseroles à la main. Par conséquent, le 27 mars, le Sarthois a décidé de changer de train afin d'échapper au bruyant concert qui s'annonçait au Croisic, en Loire-Atlantique.



Lors d'un déplacement à Nantes, François Fillon a en effet souhaité éviter les manifestants qui l'attendaient en gare, et ne pas rejouer la scène de son arrivée devant l'exploitation de piment d'Espelette qu'il venait visiter à Cambo-les-Bains, au Pays-Basque, le 25 mars dernier. Face aux jets d’œufs et de tomates, l'ancien Premier ministre avait tenté de faire bonne figure. "Plus ils manifesteront, plus les Français me soutiendront", avait-il ainsi martelé.

Annulation d'une visite à Saint-Nazaire

Ce lundi, François Fillon avait prévu d'arriver au Croisic en TGV vers 12h30. Mais il a finalement opté pour un arrêt à Nantes, afin de changer de mode de transport et d'emprunter une voiture, pour au final décaler sa venue à 14 heures. Le 25 mars, selon Franceinfo, lors de son déplacement en Pays-Basque, il s'était agacé contre son service de presse, qu'il accusait d'avoir annoncé son heure d'arrivée au Croisic.

Selon Ouest-France, le candidat à l'élection présidentielle a été contraint de changer son emploi du temps, non en raison d'un comité peu sympathique qui l'attendait de pied ferme, mais parce qu'il a été retenu à Paris dans la matinée. Il a donc également annulé son déplacement de campagne prévu à Saint-Nazaire, où il devait visiter l'usine Idea de Montoir. Une décision, selon son équipe de campagne, prise afin de ne pas être en retard à une réunion publique prévue à 18 heures à Nantes. Plusieurs dizaines de manifestants armés de casseroles attendaient pourtant le candidat devant l'usine...