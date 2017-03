Marine Le Pen ne prendra pas sa nièce dans son gouvernement

publié le 27/03/2017 à 16:03

Qui composera le gouvernement de Marine Le Pen, si elle est élue à la présidence de la République ? Pas Marion Maréchal-Le Pen. Dans un entretien à Femme Actuelle , la candidate à l'élection présidentielle explique qu'elle "ne lui doit rien. Je ne dois rien à personne, je n'ai pas d'ascenseur à renvoyer à personne. Je me déterminerais en fonction de l'intérêt des Français".



La tante de Marion Maréchal-Le Pen confie que sa nièce "ne mérite pas cet excès d'opprobre. Elle est jeune, elle est assez raide, c'est vrai, un peu comme la jeunesse française. Elle est assez raide, elle se raidit en tout cas". La députée est-elle "trop inexpérimentée ?", demande Femme Actuelle. "Oui, probablement. Mais le simple fait qu'elle soit ma nièce poserait un problème. Ça n'en a pas trop posé à François Hollande quand il a nommé Ségolène Royal au gouvernement. Mais il a eu raison de le faire parce qu'elle avait fait sa propre carrière politique et ça ne me choque pas".

Quant à l'idée de mettre en place un gouvernement paritaire, Marine Le Pen estime qu'elle a un côté "gadget". "Je prends des femmes parce qu'elles sont compétentes. L'idée qu'il faille un quota pour les femmes, je trouve ça blessant. Les grandes femmes politiques dans notre pays n'ont pas eu besoin de la parité pour émerger et celles qui ont émergé comme ça, elles ont vite disparu".