Le journal de 7h : la primaire à droite commence sur les chapeaux de roue

publié le 29/08/2016 à 08:05

Si Alain Juppé a effectué sa rentrée politique par un discours ce samedi 27 août à Chatou, dans les Yvelines, François Fillon était ce dimanche 28 août à Sablé-sur-Sarthe, dans la Sarthe. Il a violemment attaqué Nicolas Sarkozy sur son bilan présidentiel, mais aussi sur les affaires dans lesquelles est toujours embourbé le candidat. L'ancien premier ministre a également critiqué les propositions de son rival, affirmant qu'il ne participerait pas "au concours Lépine des solutions les plus stupides et les plus imbéciles" dans la lutte contre le terrorisme.



De son côté, l'ancien chef de l'État avait entamé les hostilités jeudi 25 août à Châteaurenard, dans les Bouches-du-Rhône, mettant en avant un discours sécuritaire et identitaire. Ce samedi 27 août, il s'est rendu au campus des Jeunes républicains au Touquet, dans le Pas-de-Calais.

À écouter également dans ce journal

- Malgré la décision du Conseil d'État, vendredi 26 août, d'invalider l'arrêté pris par la mairie de Villeneuve-Loubet sur l'interdiction du burkini, plusieurs maires ont décidé de maintenir leur interdiction de la tenue de bain polémique.

- Bernard Cazeneuve reçoit ce lundi 29 août les principaux responsables de la communauté musulmane. Des consultations qui servent à mettre sur pied la fondation pour l'islam de France.



- Le parquet de Bobigny ouvre une enquête pour discrimination. Samedi 27 août au soir, un restaurateur Tremblay a refusé de servir deux femmes voilées et leur a demandé de quitter son établissement, affirmant que "tous les musulmans sont des terroristes".



- D'ici au mois de septembre, le nombre de migrants dans la jungle de Calais va atteindre 10.000 personnes, selon une note remise au syndicat de police Alliance.



- Le mouvement des éleveurs laitiers se poursuit. Une nouvelle réunion est prévue ce lundi 29 août à 12h entre les différentes parties.



- Dimanche 28 août au soir, à Monaco,le PSG a perdu 3 buts à 1 contre Monaco. Les hommes du rocher ont marqué par Moutinho, Fabinho et Aurier (csc). Bordeaux a battu Nantes (1-0), et Toulouse et Saint-Étienne ont fait match nul (0-0).



- Suite aux forfaits d'Alexandre Lacazette, Nabil Fékir et Yohan Cabaye pour les deux matchs du mois de septembre de l'équipe de France, Didier Deschamps a décidé de faire appel à Ousmane Dembélé, Kevin Gameiro et Geoffrey Kondongbia. Les Bleus joueront le 1er et le 6 septembre contre l'Italie et la Biélorussie, la dernière confrontation comptant pour la qualification au Mondial 2018.