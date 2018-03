et AFP

publié le 28/08/2016 à 19:34

Le débat lancinant autour du burkini ? "Une farce sans nom" selon Jean-Luc Mélenchon. Dans un discours prononcé lors du "pique-nique de la France insoumise" tenu le 28 août devant un gros millier de sympathisants, le candidat à la présidentielle de 2017 s'est dit "content" que le Conseil d'État ait suspendu l'arrêté interdisant la tenue musulmane à Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes). "Ce n'est pas que j'approuve telle ou telle tenue de bain (...) Mais nous, nous avons le droit d'être athée, d'être agnostique... Respectez notre droit à l'indifférence, au silence", a-t-il ajouté, sous des tonnerres d'applaudissements.



Qualifiant cette polémique de "honte pour notre pays et pour nous-mêmes", le député européen a dénoncé les "tartuffes" et les "hypocrites" qui "défendent les droits de l'Homme" sans les avoir respectés par le passé, selon lui. Il a pointé du doigt Nicolas Sarkozy, qui avait rencontré le roi d'Arabie Saoudite sans lui "demander s'il allait arrêter de fouetter" ou François Hollande qui "a privatisé un bout de la plage" pour le même roi.

"La République garantit avant toute chose et avant même la laïcité qui n'a rien à voir avec les plages, la liberté de conscience", a-t-il martelé. "Garantir la liberté de conscience, on ne mène pas ça à coups de fouet ni à coups de pieds, il faut convaincre. C'est une victoire de l'esprit contre l'ombre. C'est un travail délicat que ces bruts ont transformé à coups d'arrêtés qui humilient", a-t-il accusé, dénonçant "ceux qui prétendent recommencer les guerres de religion".

Dénonçant les "gardiens des bonnes mœurs" et les "petits tyrans des plages", il a tourné en dérision une éventuelle loi sur le burkini. "Où va-t-on ? On va faire une police des vêtements pour mesurer la hauteur des jupes, pour voir si les chaussettes sont sur les jeans ou sous les jeans, savoir qui est un hipster..." "Les musulmans sont des Français qui ont une autre religion et nous voulons vivre ensemble", a-t-il poursuivi.



Jean-Luc Mélenchon, qui avait recueilli 11,1% à la présidentielle de 2012, s'est imposé dans le paysage de 2017 comme le chef de file de la gauche anti-Hollande. Selon un sondage Odoxa publié le 27 août dans Le Parisien, il est celui qui "incarne le mieux les idées de la gauche de la gauche", pour 41% des sondés. Il a tenu son discours à la veille d'un meeting de rentrée du gouvernement prévu à Colomiers (banlieue de Toulouse), en présence du Premier ministre Manuel Valls. Des syndicats anti-loi travail ont promis de manifester en marge de ce rendez-vous.