publié le 28/08/2016 à 12:03

Alain Juppé, grand vainqueur de la primaire de la droite ? C'est en tout cas l'un des enseignements émergeant d'un baromètre TNS Sofres-OnePoint commandé par RTL, LCI et Le Figaro. Le maire de Bordeaux l'emporterait au second tour, organisé le 27 novembre prochain, une semaine après le premier tour du 20 novembre. Nicolas Sarkozy, en difficulté lors du précédent sondage, progresse toutefois de 6 points dans les estimations du second tour de cette primaire. L'enquête s'est déroulée en ligne, auprès de 5.006 sondés, du 22 au 25 août.



Sur l'ensemble des personnes interrogées, 41% se disent intéressées par cette primaire. 7% des sondés sont "tout à fait certains" d'aller voter, ils représentent 2,9 millions d'électeurs potentiels. Pour voter à cette primaire les électeurs devront payer deux euros par tour de scrutin et signer un texte indiquant "Je partage les valeurs républicaines de la droite et du centre et je m’engage pour l’alternance afin de réussir le redressement de la France".

Égalité parfaite au premier tour pour les deux favoris

Nicolas Sarkozy et Alain Juppé recueilleraient à eux deux 68% des intentions de vote pour le premier tour. Ils arriveraient, le 20 novembre, à une égalité parfaite, recueillant chacun 34% des suffrages. Derrière eux se placeraient Bruno Le Maire (17%), puis François Fillon (9%) en troisième position. Éloignés du podium, Nathalie Kosciusko-Morizet (2,5%) et Jean-François Copé (1%) devanceraient Nadine Morano, Hervé Mariton, Frédéric Lefebvre, Jean-Frédéric Poisson et Jacques Myard, tous à 0,5% d'intentions de vote. Avec moins de 0,5% des suffrages chacun, Henri Guaino et Geoffroy Didier fermeraient la marche du premier tour.

Parmi les 34% de sondés désireux de voter pour Nicolas Sarkozy, 45% sont des sympathisants Les Républicains, tandis que les 34% de soutiens à Alain Juppé ne sont composés qu'à 23% de sympathisants de leur groupe politique. Par ailleurs, Nicolas Sarkozy recueille dans ses intentions de vote 44% de sympathisants Front national, contre 22% pour Alain Juppé, qui réunit davantage de sympathisants de la gauche et du centre (60% de sympathisants de gauche et 59% des MoDem et UDI).

Nicolas Sarkozy réduit l'écart au second tour

Au second tour, Alain Juppé est toujours largement en tête (55%) devant Nicolas Sarkozy (45%). Mais l'ancien président progresse de six points par rapport à la dernière vague. L'ancien premier ministre recueille plus de sympathisants s'estimant à gauche de l'échiquier politique que son adversaire. 89% des sympathisants MoDem et UDI interrogés préféreraient voter pour Alain Juppé (11% pour Nicolas Sarkozy) et 41% des Républicains (59% pour Nicolas Sarkozy). En revanche, 37% de sympathisants frontistes voteraient Alain Juppé, les 63% restants pour Nicolas Sarkozy.



Parmi les autres enseignements de ce sondage, la raison du vote révèle aussi des motivations de vote différentes entre les électeurs de Juppé et ceux de Sarkozy. Parmi ceux qui ont affirmé voter pour le maire de Bordeaux au premier tour, 26% ont l'intention d'exprimer avant tout leur refus d'un candidat. Parmi ceux souhaitant voter pour l'ancien président de la République, seul 1% affirme vouloir voter par opposition à une autre figure politique.



Reste à savoir si Alain Juppé, en déplacement samedi 26 août à Chatou pour lancer l'offensive de sa campagne, parviendra à maintenir ou creuser l'écart au cours des prochains mois. Un enjeu de taille, puisque 54% des sondés estiment que "celui ou celle qui remportera la primaire de la droite et du centre a de grandes chances de gagner l'élection présidentielle de 2017".