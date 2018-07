Le journal de 7h : la plupart des incendies maîtrisés, les vacanciers inquiets

publié le 28/07/2017 à 08:02

Après plusieurs jours dantesques, les nombreux départs de feu ont été maîtrisés dans le Var, notamment à Bormes-les-Mimosas où les dernières fumerolles sont en passe d'extinction. La mairie a autorisé les personnes évacuées des campings ou des habitations à rentrer chez elles après plusieurs jours d'attente. Cependant, les flammes ont causé de gros dommages sur la végétation.

Les habitants restent cependant toujours inquiets, ainsi que les touristes. À la veille du grand chassé-croisé sur les routes, des conséquences néfastes pourraient voir le jour en matière de tourisme. Les professionnels du tourisme redoutent la fuite des vacanciers et l'annulation des séjours, après cette semaine compliquée. En effet dans les campings, le téléphone n'arrête pas de sonner. La plupart du temps, ce ne sont pas des annulations, mais des vacanciers qui ont besoin d'être rassurés.



200 mètres au-dessus du village de vacances, c'est un paysage lunaire qui s'offre aux touristes : un spectacle d'arbres calcinés. Dans les Bouches-du-Rhône, les incendies de Carro et Peynier, qui étaient maîtrisés jeudi soir, ont été surveillés toute la nuit. Trois personnes soupçonnées de les avoir allumés ont été interpellées et l'une d'elle était toujours en garde à vue jeudi soir. .

À écouter également dans ce journal

- Saint-Nazaire : le gouvernement français a décidé de reprendre les chantiers STX pour défendre les intérêts stratégiques de l'État

- GM&S : l'unique repreneur de l'entreprise a rencontré les salariés, jeudi 27 juillet. Le patron de l'emboutisseur GMD prévoit de garder 120 salariés sur 277. Le sort de l'entreprise sera fixé lundi 31 juillet.



- Affaire Grégory : Murielle Bolle va être confrontée à son cousin au tribunal de Dijon, ce vendredi 28 juillet.



- Emmanuel Macron a déclaré que tous les migrants devaient disposer d'un hébergement décent "d'ici la fin de l'année."



- Libye : le chef de l'État Emmanuel Macron souhaite créer des centres d'examen pour étudier les demandes d'asile des candidats.



- Israël : la police interdit l'accès à la prière du vendredi aux hommes de moins de 50 ans, à Jérusalem.



- Vénézuéla : un jeune-homme de 16 ans est décédé lors d'une manifestation à Caracas, jeudi 27 juillet. 5 personnes sont mortes depuis le lancement de la grève de 48 heures, par les opposants du président Nicolas Maduro. 108 personnes ont été tuées depuis le début des manifestations contre le chef de l'État, le 1er avril dernier.



- Assemblée nationale : nouvelle cacophonie lors d'une séance, jeudi 27 juillet. Lors d'un vote à main levée, le président de séance a estimé que l'amendement était rejeté, provoquant le départ des Insoumis.



- Les députés ont voté jeudi 27 juillet, l'interdiction de l'emploi des collaborateurs familiaux ainsi que la suppression de l'indemnité des frais de mission, dont les 6.000 euros mensuel n'étaient pas contrôlés. En revanche, rien n'a été amendé sur l'encadrement du statut de la première dame.



- La ministre du Travail Muriel Pénicaud a été interpellée sur une plus-value boursière d'un million d'euros, lorsqu'elle était à la tête des Ressources Humaines chez Danone.



- Football : les Françaises affronteront l'Angleterre en quarts de finale des championnats d'Europe, dimanche 30 juillet.



- Natation : Medhi Mettella a décroché la médaille de bronze du 100 mètres nage libre, à Budapest (Hongrie).