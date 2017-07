Emmanuel Macron et Vladimir Poutine à Versailles, le 29 mai 2017

publié le 27/07/2017 à 15:45

Une vingtaine de faux comptes Facebook pour influencer l'élection présidentielle. La technique des espions russes consistaient à ajouter les proches collaborateurs d'Emmanuel Macron, alors candidat, pour soutirer des données et informations. La manœuvre, révélée par Reuters jeudi 27 juillet grâce à des sources au Parlement américain et des données de Facebook, aurait été orchestrée par des agents de du GRU, le service de renseignement militaire russe.



Le but aurait été de se rapprocher de l’équipe de campagne pour obtenir des informations personnelles sur le candidat d’En Marche ! , mais aussi de les amener à télécharger un logiciel espion, afin de s’infiltrer au sein de l’équipe. Selon Reuters, les espions auraient pourtant échoué à obtenir des mots de passe ou à faire en sorte que leurs cibles installent ces logiciels. Facebook a confirmé avoir désactivé plusieurs comptes au comportement suspect.

Une résonance aux Macronleaks

Cette affaire arrive quelques mois après les "Macronleaks", une fuite d'emails de cinq militants d'En Marche ! qui avait eu lieu quelques jours avant le premier tour. Une campagne de fausses informations avait également ciblé Emmanuel Macron, affirmant entre autre qu'il possédait un compte offshore.

Les agences de renseignement américaines avaient soupçonné une implication russe, sans trouver de preuves. Facebook de son côté avait affirmé avoir fermé des milliers de comptes. Le Kremlin a démenti plusieurs fois une quelconque responsabilité de l'État, reconnaissant seulement l'implication des hackers russes Fancy Bear, également impliqué dans les fuites de la campagne d'Hillary Clinton en 2016.



Le sujet a été éludé par le président français en mai 2017, lorsqu’il a reçu Vladimir Poutine. Le président russe s’était par ailleurs défendu de toute volonté d’interférer dans la campagne alors qu’il avait affiché sa proximité avec Marine Le Pen en la recevant à Moscou, en mars.