Le journal de 6h30 : l'Elysée met un tour de vis pour la rentrée

publié le 28/08/2017 à 07:36

La séquence estivale n’a pas été une franche réussite pour le président de la République. Après une chute de popularité de 24 points sur les mois de juillet et d’août, Emmanuel Macron veut se relancer à l’approche d’un mois de septembre qui s’annonce plus que tumultueuse avec la publication imminente des ordonnances pour réformer le code du travail.



L’Élysée a donc décidé d’organiser un séminaire de recadrage ce lundi 28 août où chaque membre du gouvernement recevra une fiche indiquant l’agenda des réformes et comment les expliquer au mieux. L’exécutif souhaite éviter d’aggraver son impopularité en multipliant les erreurs et les couacs.

À écouter également dans ce journal

- La France insoumise faisait sa rentrée dimanche 27 août à Marseille. Jean-Luc Mélenchon en a notamment profité pour appeler ses sympathisants à "déferler à Paris le 23 septembre" pour protester contre la future réforme du code du Travail.

- Aux États-Unis, la ville de Houston est méconnaissable après le passage de l’ouragan Harvey qui a notyé les Texas sous des chutes d’eau. Le président Donald Trump a déclaré l’État en situation de catastrophe naturelle.



- Les recherches vont reprendre en Isère pour tenter de retrouver Maelys, une fillette de 9 ans disparue vers 3 heures du matin durant un mariage dans la nuit de samedi à dimanche.