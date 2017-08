publié le 28/08/2017 à 07:02

Si Emmanuel Macron estime que "la France n'est pas un pays réformable", notre sondage Odoxa pour RTL de ce lundi 28 août ne livre pas tout à fait le même enseignement. Interrogés sur la réforme du Code du travail, promesse du candidat Macron lors de la campagne présidentielle, les Français se disent favorables, en majorité, à ce que celle-ci soit menée à bien.



En effet, 56% des sondés pensent que l'actuel Code du travail constitue un frein à l’embauche pour les entreprises. Et c'est à cela qu'Emmanuel Macron dit vouloir s'atteler : relancer l'embauche et la compétitivité. La réforme du Code du travail vise à convaincre les patrons d'aller en ce sens.

Le deuxième principal enseignement qui se dégage de notre sondage concerne plus directement le chef de l'État. Et cela ne lui est pas favorable. Car si la majorité des sondés souhaite aller vers une réforme du Code du travail, 63% d'entre eux estiment que le président de la République ne parviendra pas à mener à bien cette tâche. Tandis que la cote de popularité d'Emmanuel Macron n'est pas au beau fixe, cette nouvelle attente sur sa capacité à réformer constitue un challenge de taille pour le Président et son gouvernement.

Une majorité favorable à cette réforme

Le Code du travail constitue un frein à l'embauche pour 56% des Français. Dans le détail, un large pan de l'échantillon de sondés s'accorde sur ce point : 67% des sympathisants La République en Marche, 67% de ceux de la droite parlementaire et 62% des sympathisants du Front national estiment qu'il faut y remédier.



Seuls les sympathisants de gauche sont majoritairement réfractaires à cette vision. Seulement 41% estiment que le Code du travail ne facilite pas les embauches.

La réticence des Français semble davantage résider dans la confiance accordée au chef de l'État et au gouvernement pour parvenir à cette réforme. Ainsi, 63% de Français affirment ne pas faire confiance à Emmanuel Macron, pas plus qu'à Édouard Philippe et au gouvernement, pour réformer efficacement le Code du travail.

Les points qui fâchent

Il est, dans ce projet de réforme, des points qui inquiètent plus que d'autres les Français. Parmi eux, le plafonnement des indemnités prud’homales. Visant à limiter les indemnités obtenues aux prud’hommes en cas de licenciement abusif, il aurait pour conséquence qu'une personne virée sans raison ne puisse plus obtenir une somme aussi importante qu'à l'heure actuelle. Ce point correspond à la volonté d'Emmanuel Macron d'inciter les employeurs à embaucher. 61% des Français sont hostiles à ce plafonnement, soit une progression de 8 points depuis mai dernier. Le plafonnement des indemnités prud'homales a d'ailleurs déjà été retoqué dans la loi El Khomri.



Ce plafonnement passera par ordonnance, et c'est là encore un problème pour beaucoup de Français. Les ordonnances permettent de faire passer une loi plus rapidement, mais cela implique des discussions a minima avec les partenaires sociaux et un rôle limité du Parlement. Pour 63% des sondés, le recours aux ordonnances pour effectuer cette réforme est une mauvaise idée. Et la part de ceux qui le pensent a progressé de 11 point depuis mai dernier.

Et comme de nombreux points inquiètent encore les Français, le projet d'une contestation sociale de grande ampleur est envisagée par beaucoup d'entre eux. Huit sondés sur dix pronostiquent, au sujet de cette réforme, un mouvement de contestation sociale généralisée à la rentrée.





*Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français interrogés par Internet les 24 et 25 août 2017. Échantillon de 1.005 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles : 216 sympathisants de gauche, 120 sympathisants En Marche, 132 sympathisants de droite hors FN et 160 du FN. La représentativité de l’échantillon est assurée par la méthode des quotas appliqués aux variables suivantes : sexe, âge et profession de l’interviewé après stratification par région et catégorie d’agglomération.