La popularité d'Emmanuel Macron continue sa chute dans un nouveau sondage

publié le 27/08/2017 à 04:08

Le président de la République toujours moins populaire dans l'opinion publique. Après une chute de 10 point à la fin du mois de juillet, Emmanuel Macron voit sa cote de popularité baisser de nouveau en cette fin du mois d'août : selon un sondage Ifop pour le Journal du dimanche, le chef de l'État trouve grâce aux yeux de 40 % des citoyens, soit une chute de 14 points en un mois. La tendance est la même pour le Premier ministre Édouard Philippe, qui enregistre une baisse de neuf points sur la même période, en passant de 56 % à 47 % de satisfaits. Depuis son élection, Emmanuel Macron enregistre une baisse de 22 points de popularité.



Dans le détail, 36 % des personnes interrogées se disent "plutôt satisfaites" du président de la République, soit 11 points de moins qu'en juillet, et seuls 4 % sont "très satisfaites" (-3). Les "plutôt mécontents" gagnent 9 points et constituent 37 % des personnes interrogées, pour 20 % de "très mécontents". Édouard Philippe, quant à lui, voit 45 % des sondés se dire "plutôt satisfaits" et 2 % "très satisfaits". Les "plutôt mécontents" montent à 32 % et les "très mécontents" à 13 %.

L'impopularité d'Emmanuel Macron, trois mois après son élection, et nettement supérieure à celle de ses prédécesseurs. De fait, dans ce même laps de temps, 54 % des personnes interrogées étaient satisfaites de François Hollande en 2012 et 67 % des sondés étaient satisfaits de Nicolas Sarkozy en 2007.