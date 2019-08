et Sophie Joussellin

publié le 01/08/2019 à 22:26

Les messages de prévention martelés à la radio, à la télévision ont semble-t-il été efficaces. Car si les consultations à l'hôpital ont grimpé sur cette période, il n'y a néanmoins rien d'alarmant.

Ce sont surtout les seniors, les plus de 75 ans, qui se sont rendus un peu plus nombreux aux urgences. Entre le 22 et le 28 juillet, la hausse est d'environ 5% au niveau national, ce qui représente 1.300 hospitalisations. Ce sont principalement des cas d'hyperthermie qui ont été enregistrés.

La hausse totale est de 427%. Le chiffre est impressionnant mais ce sont moins de 1.000 personnes qui sont allées aux urgences pour un coup de chaleur. La déshydratation est la deuxième cause de passage dans ces services médicaux pendant cette période de canicule. Les chiffres de SOS Médecin reflètent la même tendance avec une hausse de 4% des interventions auprès des plus de 75 ans pour des pathologies liées aux fortes chaleurs.

Pour l'instant, on ne sait pas si ces quelques jours de canicule ont entraîné une surmortalité. On ne le saura qu'au mois de septembre. En revanche, on devrait avoir les chiffres des fortes chaleurs du mois de juin d'ici quelques jours.

