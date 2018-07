Le journal de 18h : spectaculaire baisse du chômage en mars

publié le 26/04/2016 à 18:51

La crise est-elle enfin derrière nous ? Le chômage connaît une baisse spectaculaire, d'après les chiffres du mois de mars publiés ce mardi 26 avril : - 1,7%, ce qui représente 60.000 demandeurs d'emploi de catégorie A en moins. Un tel chiffre sur un mois, c'est du jamais vu depuis l'an 2000. Cela s'explique par un mouvement de bascule, en février dernier 40 000 personnes étaient passés notamment en activité réduite. Ces inscrits à Pôle Emploi ont retrouvé du travail en mars par le biais de petits boulots et de temps partiels.

Autre explication : le rebond des déclarations d'embauches tiré par l'aide aux PME mise en place depuis le début de l'année : 225 000 demandes ont été réalisées par les petites entreprises d'après le ministère du Travail. Mais attention, le nombre de demandeurs d'emploi toutes catégories confondues a bondi de 3% en un an. Stéphane Le Foll, le porte-parole du gouvernement qui a lancé lundi le mouvement "Hé oh la gauche !" parle d'un "changement de courbe" plutôt que d'une véritable inversion. "Il faut que nous poursuivions car l'inversion se fera dans la durée."

- Autre bonne nouvelle pour François Hollande qui s'est rendu au siège de la DCNS à Paris cet après midi : l'entreprise propriété de l'État et de Thalès a décroché un contrat à 34 milliards ce mardi 26 avril. L'Australie lui achète 12 sous-marins. Des milliers d'emplois sont prévus.

- La partie de poker est terminée : la Fnac prend le contrôle de Darty. L'entreprise menait une bataille féroce avec Conforama pour acquérir l'enseigne d'électroménagers. Une dernière offre à 1,16 milliard a été déposée lundi. Les salariés de Darty sont contre le rachat de leur entreprise par la Fnac. Ils pensent que 3000 emplois sont menacés et qu'une quinzaine de magasins parisiens vont devoir fermer pour cause de concurrence.

- Et si les cheminots perturbaient l'Euro ? La menace plane après la forte mobilisation de ce mardi. Le mouvement est très suivi, il y a près de 25% de grévistes d'après la direction, 50% d'après les syndicats. La grève concerne notamment le refus de l'ouverture à la concurrence. Les cheminots manifesteront de nouveau jeudi 28 avril, cette fois contre la loi El Khomri. Mais c'est un autre préavis qui inquiète, il pourrait être déposé mi-mai et être reconductible.

- Le dentiste de l'horreur a été condamné à huit ans de réclusion à Nevers. Le Néerlandais Mark Van Nierop a mutilé des dizaines de patients à Château-Chinon dans la Nièvre. La bataille des indemnisations ne fait que commencer.

- Super Tuesday décisif aux États-Unis ce mardi : cinq Etats de la côte Est votent en ce moment.

- Les ultimes places pour l'Euro de football ont été mises en vente à midi ce mardi. Il ne reste que les catégories haut de gamme dans les stades Et pourtant, des milliers de fans de tous les pays ont cliqué désespérément pendant des heures sur leur souris pour obtenir le billet rêvé.