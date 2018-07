Le journal de 18h : le déficit de la Sécu sur le point d'être comblé ?

publié le 28/09/2017 à 18:45

Le célèbre trou de la Sécu est en train de se reboucher. Selon le projet de budget 2018 présenté ce jeudi matin, le déficit devrait baisser d'environ 3 milliards d'euros. Le régime général serait même en léger excédant l'an prochain. Du jamais-vu depuis 17 ans. Des économies drastiques, notamment sur les médicaments et à l'hôpital, ont permis cette embellie.



Le déficit de l'Assurance maladie se réduirait fortement pour atteindre 800 millions d'euros, contre 4,1 milliards en 2017, prévoit le gouvernement. Les trois autres branches du régime général resteraient en léger excédent : les accidents du travail de 500 millions d'euros, les retraites de 200 millions d'euros et la famille de 1,3 milliard d'euros. À l'inverse, le déficit du Fonds de solidarité vieillesse (FSV), qui verse le minimum vieillesse et les cotisations retraites des chômeurs, resterait largement déficitaire de 3,4 milliards d'euros en 2018, contre 3,6 milliards en 2017.

À écouter également dans ce journal :

- Les parents de Maëlys sont sortis du silence. Le père et la mère de la fillette de 9 ans disparue il y a un mois lors d'un mariage ont tenu une conférence de presse ce jeudi à Lyon. Le père de la jeune fille appelle au respect de leur vie privée et de l'enquête, tandis que la mère, qui évoque "une attente insupportable", demande au suspect de "collaborer avec les enquêteurs".

- INFO RTL - Le procès pour viol du 36, Quai des Orfèvres aura bien lieu. Contre toute attente, deux policiers sont renvoyés devant la cour d'assises. La victime présumée témoigne au micro de RTL.



- Michel-Édouard Leclerc rallume la guerre des prix des produits alimentaires sous prétexte de mieux rémunérer les agriculteurs. Il prédit une augmentation des prix 10 à 15%.



- Carlo Ancelotti est de nouveau victime du Paris Saint-Germain. Le coach du Bayern de Munich a été limogé après le naufrage de son équipe face aux Parisiens (3-0), mercredi 27 septembre, en marge de la deuxième journée de Ligue des champions.



- Lidl se trouve dans la tourmente. L'enseigne a été mise en cause dans l'émission Cash investigation diffusée mercredi 27 septembre. On y voit des salariés se faire insulter, et même menacer de mort. Le député LREM Daniel Labaronne attire l'attention de la ministre du Travail pour qu'elle diligente une enquête de l'inspection du Travail.



- Les régions ont quitté ce jeudi matin la conférence des territoire. Le président de la République et le Premier ministre venaient tout juste de confirmer aux élus une baisse de 450 millions d'euros de crédits pour l'an prochain.