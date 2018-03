Bayern Munich : Carlo Ancelotti limogé après la déroute face au PSG

publié le 28/09/2017 à 16:13

L'appel du président Karl-Heinz Rummenigge à "analyser une défaite très douloureuse" et à en "tirer les conséquences" a été suivi d'effet moins de 24 heures après la calque reçue au Parc des Princes par le PSG (3-0). Entraîneur du Bayern Munich depuis le début de la saison 2016-2017, Carloi Ancelotti a été "libéré" de ses fonctions, jeudi 28 septembre.



"Les performances de notre équipe depuis le début de saison ne correspondent pas à nos attentes", indique Rummenigge dans le communiqué annonçant la décision. Le Bayern est actuellement troisième de la Bundesliga, à 3 points du leader Dortmund. En Ligue des champions, il compte une victoire contre le modeste Anderlecht, et une défaite à Paris, donc.

Assurant regretter le tour qu'a pris la collaboration avec l'Italien, Rummenigge ajoute : "Carlo est mon ami et le restera, mais nous devions ici prendre une décision professionnelle pour le bien du FC Bayern. J'attends de l'équipe maintenant un développement positif et une volonté absolue de performance, afin que nous atteignions nos objectifs cette saison".

Sagnol en première ligne

À court terme, c'est Willy Sagnol, 40 ans, ancien joueur du club bavarois et entraîneur de Bordeaux, qui assurera l’intérim. Le Français avait été nommé adjoint d'Ancelotti en juin dernier. Ce dernier paye notamment ses choix à Paris, avec Robben, Ribéry ou Hummels sur le banc au coup d'envoi.



Entraîneur du... PSG de 2013 à 2015, Ancelotti était auparavant passé par Chelsea, l'AC Milan, la Juventus Turin et Parme. Vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid en 2014, il a aussi soulevé la "coupe aux grands oreilles" en 2003 et 2007, mais aussi en tant que joueur en 1989 et 1990.