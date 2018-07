Le journal de 18h : le 70e Festival de Cannes s’achève

publié le 28/05/2017 à 19:03

Clap de fin pour la 70e édition du Festival de Cannes. Après 10 jours de compétition, projections, photocalls et tapis rouges, c'est le 28 mai au soir que la Palme d'or et les différents prix du Festival seront décernés au Palais des Festivals. Monica Bellucci, la maîtresse de cérémonie est très attendue, après son discours engagé lors de la Cérémonie d'ouverture et son baiser langoureux avec Alex Lutz.



Pedro Almodóvar, président du jury, prendra la parole pour un discours de clôture en compagnie des membres du jury dont Jessica Chastain, Will Smith et Agnès Jaoui. Pour le 70e anniversaire du Festival, 19 films sont en compétition dont les favoris 120 battements par minute de Robin Campillo et In the Fade de Fatih Akin avec Diane Kruger. La Palme d’or sera remise vers 20h30.

À écouter également dans ce journal

- Les conducteurs de camions-citernes poursuivent leur grève lundi. Certains dépôts de carburants sont touchés, mais les conséquences de ce mouvement sont sans commune mesure avec la pénurie du printemps 2016.

- L'opération soutien à ses ministres pour les législatives continue pour Edouard Philippe. Cet après-midi, il était dans les rues de Pacy-sur-Eure au côté de Bruno Le Maire. Le ministre de l'Économie affrontera 16 candidats dans la première circonscription de l'Eure : Sid-Ali Ferrouk (divers), Nicolas Miguet (divers), Michaël Després (FI), Wilfried Paris (divers), Patricia Saint-Georges (divers gauche), Maryata Konté (communiste), Remzi Sekerci (divers), Coumba Dioukhané (Les Républicains), Frederique Manley (divers), Fataumata Niakate (Debout la France), Laetitia SANCHEZ (écologiste), Bruno Le Maire (République En Marche !), Fabienne Delacour (FN), Michaële Le Goff (divers), Denis Panier (extrême gauche), Véronique Allo (écologiste), Minatou Graibis (divers).



- Il va faire 22 degrés cette nuit à Paris, tandis que des orages devraient traverser la France depuis l’Ouest demain après-midi.



- Au lendemain de la dégradation de la tombe du général de Gaulle, quelques visiteurs sont venu faire part de leur émotion au cimetière de Colombey-les-Deux-Églises.



- À l’occasion de la première journée du tournoi de Roland-Garros, Lucas Pouille et Julien Benneteau s’affrontent déjà dans un duel 100% tricolore. L'allemande Angélique Kerber, la numéro 1 mondiale, a été sèchement éliminée par la Russe Makarova 6-2 6-2



- Sebastian Vettel a remporté la Grand Prix de Monaco avec l’écurie Ferrari, devant Kimi Raikonen et Daniel Ricciardo.