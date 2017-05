publié le 28/05/2017 à 17:50

Clap de fin pour la 70ème édition du Festival de Cannes. Après 10 jours de compétition, projections, photocalls et tapis rouges, c'est le 28 mai au soir que la Palme d'or et les différents prix du Festival seront décernés au Palais des Festivals. Monica Bellucci, la maîtresse de cérémonie est très attendue, après son discours engagé lors de la Cérémonie d'ouverture et son baiser langoureux avec Alex Lutz. Pedro Almodóvar, président du jury, prendra la parole pour un discours de clôture en compagnie des membres du jury dont Jessica Chastain, Will Smith et Agnès Jaoui.





Pour le 70e anniversaire du Festival, 19 films sont en compétition dont les favoris 120 battements par minute de Robin Campillo et In the Fade de Fatih Akin avec Diane Kruger. La soirée de clôture débute à 19h10 en clair et en direct sur Canal +.

Elle débutera à 18h55 par le traditionnel tapis rouge, avec les plus grands noms du monde du cinéma français et international. Thierry Frémaux, le délégué général du Festival de Cannes, se tiendra sur les marches pour accueillir les stars avant la cérémonie, puis la projection du film primé par la Palme d'or.

Suivez en direct la cérémonie de clôture du 70e Festival de Cannes

17h55 - Nos envoyés spéciaux sont prêts à vous faire vivre cette soirée exceptionnelle depuis Cannes. Rendez-vous à 18 heures sur RTL.

17h45 -

Bienvenue sur le live de la cérémonie de clôture du 70e Festival de Cannes.