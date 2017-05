publié le 28/05/2017 à 16:28

Le Grand Prix le plus glamour de la saison de Formule1 n'a, une fois de plus, pas dérogé à la règle. La Principauté de Monaco et ses stars étaient bien présentes pour admirer les 78 tours de la 6ème course du championnat. Une fois par an, la Côte-d'Azur est "The Place to Be" avec la course automobile sur le Rocher et le Festival de Cannes.





Il y avait des habitués comme Jean Todt, président de la Fédération Internationale de l'Automobile, des personnalités du monde de sport (José Mourinho, entraîneur de Manchester United, Dan Carter, joueur de rugby du Racing 92 ou Mark Cavendish, cycliste britannique) et le mannequin brésilien Adirana Lima. Côté cinéma, Grorges Lucas était aussi présent pendant que la profession attendait les résultats des délibérations du jury à quelques kilomètres de là.

Le Grand-Prix a été remporté par l'Allemand Sebastian Vettel, suivi par Kimi Räikkönen, son compère de l'écurie Ferrari. Daniel Riccciardo (Red Bull-Tag Heuer) clôt le podium.