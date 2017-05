La tombe du général de Gaulle vandalisée à Colombey-les-Deux-Églises

publié le 27/05/2017 à 20:05

La tombe du général de Gaulle, située au cimetière de Colombey-les-Deux-Églises en Haute-Marne, a été dégradée.



Selon France 3-Grand-Est, plusieurs individus se sont introduits dans le cimetière vers 17 heures, samedi 27 mai. L'un d'eux serait monté sur la tombe du général et aurait poussé la croix en pierre. Celle-ci aurait fini par se briser. Aucune autre dégradation n'aurait été constatée, aucun tags ni aucune inscriptions.

À 19 heures, les gendarmes étaient encore sur les lieux, selon la chaîne d'information locale, pour procéder aux constatations. Les motivations des auteurs de cet acte restent, pour l'heure, inconnue. Une enquête a été ouverte et a été confiée à la gendarmerie.



Charles de Gaulle est décédé le 9 novembre 1970 et a été enterré au cimetière de Colombey-les-Deux-Églises.

