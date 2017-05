publié le 28/05/2017 à 15:59

Y-a-t-il eu consigne d'équipe chez Ferrari ? La question risque d'alimenter longtemps la chronique sur le Rocher dimanche 28 mai. Auteur d'un départ parfait, Kimi Raïkkönen, qui a signé sa première pole depuis neuf ans la veille, domine les 34 premiers tours de la course sans encombre. Jusqu'à ce que son équipe décide de le faire entrer aux stands. Le Finlandais est alors empêtré dans le trafic. Devant, Sebastian Vettel, qui était relégué à une à deux secondes à peine de son coéquipier avant son arrêt, ne calque pas sa stratégie sur lui. Mieux, il enchaîne les meilleurs tours. Six tours plus tard, la stratégie livre son verdict : Sebastian Vettel s'extirpe de la sortie des stands devant Kimi Raïkkönen. est la première des deux voitures rouges à franchir la ligne d'arrivée à Monaco.



C'est le premier doublé Ferrari depuis le Grand Prix d'Allemagne 2010. Tous les Rouges arborent un large sourire. Tous sauf Kimi Raïkkönen. Si le Finlandais n'a pas prononcé un mot plus haut que l'autre au cours de la conférence de presse de fin de Grand Prix, son regard dans le vide en disait long. Kimi Raïkkönen et Sebastian Vettel, plutôt complices dans les paddocks, n'ont pas eu non plus une attention l'un pour l'autre sur le podium. Le retour des courses à enjeu chez Ferrari marque donc un regain de tension entre les pilotes. Nico Robserg, champion du monde 2016 désormais retraité, qui a longtemps été malmené par Lewis Hamilton chez Mercedes, s'est montré des plus compréhensifs au moment de l'interview.



[VIDÉO] Images très impressionnantes du crash de Pascal Wehrlein au #MonacoGP ¿

¿¿ https://t.co/AWQABtwhMv pic.twitter.com/ZMYhv2d1nQ — La F1® sur CANAL (@LaF1SurCanal) 28 mai 2017

Impressionnant accrochage entre le revenant Jenson Button et Pascal Wehrlein

Pour le reste, la platitude de cette édition tranche avec le spectacle qu'ont réservé les 20 pilotes au cours des cinq premières épreuves de la saison. Certes mythique, le Grand Prix de Monaco est rarement le plus passionnant sur le plan sportif. On a assisté à une course sans dépassement. Pas même au départ. Le seul pilote à s'y être essayé s'appelle Jenson Button (McLaren-Honda), qui a remplacé Fernando Alonso, parti disputer les 500 Miles d'Indianapolis ce week-end, au pied levé. Dans le virage précédant le tunnel, le champion du monde 2009 a tenté l'intérieur sur Pascal Wehrlein, provoquant l'envol de la Sauber, qui a terminé sa course bloquée contre le rail.

Classement du Grand Prix de Monaco 2017

1. Sebastian Vettel (Ferrari)

2. Kimi Raïkkönen (Ferrari)

3. Daniel Ricciardo (Red Bull-Tag Heuer)

4. Valtteri Bottas (Mercedes)

5. Max Verstappen (Red Bull-Tag Heuer)

6. Carlos Sainz Jr (Toro Rosso-Renault)

7. Lewis Hamilton (Mercedes)

8. Romain Grosjean (Haas-Ferrari)

9. Felipe Massa (Williams-Mercedes)

10. Kevin Magnussen (Hass-Ferrari)

Abandons : Lance Stroll (Williams-Mercedes), Daniil Kvyat (Toro Rosso-Renault), Stoffel Vandoorne (McLaren-Honda), Marcus Ericsson (Sauber-Ferrari), Jenson Button (McLaren-Honda), Pascal Wehrlein (Sauber-Ferrari), Nico Hülkenberg (Renault).



Classement du championnat pilotes

1. Sebastian Vettel 129

2. Lewis Hamilton 104

3. Valtteri Bottas 75

4. Kimi Raïkkönen 67

5. Daniel Ricciardo 52

6. Max Verstappen 45

7. Sergio Perez 34

8. Carlos Sainz Jr 25

9. Felipe Massa 20

10. Esteban Ocon 19

11. Nico Hülkenberg 14

12. Romain Grosjean 9

13. Kevin Magnussen 5

- Daniil Kvyat 4

- Pascal Wehrlein 4