Le journal de 12h30 : les pluies ont provoqué des dégâts dans le Languedoc

publié le 28/01/2017 à 13:07

Météo France ne s'était pas trompée. Les pluies diluviennes ont provoqué de sérieux dégâts dans le Languedoc. Même si le calme est revenu ce matin, deux départements restent en alerte orange : l'Aude et l'Hérault. De nombreux cours d'eau sont sortis de leur lit, la nuit dernière. L'un des villages les plus touchés, c'est Olonzac, 1.700 habitants, à une quarantaine de kilomètres au nord de Béziers. Une vingtaine de personnes ont dû être mises à l'abri. Les inondations ont touché 95 maisons et 25 commerces.



En Bretagne, c'est le verglas qui a causé de sérieux problèmes, ce matin, dans les Côtes d'Armor. On a recensé une vingtaine d'accidents de la route. À Pluzunet, une femme a trouvé la mort. Elle a été percutée par une autre voiture alors qu'elle venait de quitter son véhicule après une sortie de route.

À écouter également dans ce journal

- En politique, 40.000 bénévoles préparent le second tour de la primaire de la gauche. Il aura lieu demain, dans plus de 7.000 bureaux de vote.

- François Fillon peaufine aujourd'hui son discours, prévu demain à Paris. On attend 10.000 personnes à La Villette, pour ce qui devait être à l'origine le grand lancement de sa campagne. Mais l'affaire Pénélope Fillon a un peu contrarié les préparatifs.



- Le président iranien Hassan Roani a sévèrement critiqué Donald Trump, ce matin : "l'époque de la construction de murs entre deux pays est révolue" a-t-il dit, dans une allusion à la barrière que le nouveau président américain veut construire entre le Mexique et le sud des Etats-Unis.



- 1,5 milliard de personnes dans le monde célèbrent aujourd'hui le Nouvel An chinois et l'année du coq.



- Serena Williams a remporté l'Open d'Australie en battant sa sœur Venus en deux sets. C'est la 23e victoire en Grand Chelem de l'Américaine. Demain, Roger Federer et Rafael Nadal disputeront la finale homme.



- En handball, les Experts affronteront la Norvège demain à 17h30 à Bercy.