Le nouvel An chinois lance l'année du coq de feu

Le 28 janvier 2017 marque le début de la nouvelle année du calendrier chinois. Une année placée sous le signe d'un animal flamboyant, le coq de feu.

Crédit : PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP Le Nouvel An chinois à Lisbonne, le 21 janvier 2017

par Christophe Guirard publié le 28/01/2017 à 00:34

Comme chaque année entre la fin janvier et la fin février, le nouvel an chinois marque l'entrée dans une nouvelle année lunaire correspondant à l'un des douze signes, pour douze animaux (rat, buffle, tigre, lapin, dragon, serpent, cheval, chèvre, singe, coq, chien ou cochon), associés à chaque fois à un élément (eau, métal, terre, feu ou bois). Le moteur de recherche Google met à l'honneur avec son doodle en ce 28 janvier celui de cette année : le coq de feu.



Les festivités du nouvel an, également célébré en grande pompe dans les communautés chinoises du monde entier, est l'occasion pour des centaines de millions de personnes de rejoindre leur famille en traversant parfois tout le pays, ce qui en fait le plus gros déplacement de population de la planète. La tradition veut en effet que les Chinois retrouvent leurs proches pour prier et partager des repas souvent gargantuesques.



De nombreuses cérémonies et célébrations ont lieu dans les villes de tous le pays. Dans un contexte environnemental très délicat, les autorités ont cependant décidé de limiter l'utilisation de feux d'artifices et de pétards, qui ont notamment pour objectif habituel, outre leur aspect festif, de repousser les mauvais esprits.