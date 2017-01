Météo en France : trois départements en alerte orange pluie-inondation

Météo France a placé trois départements, l'Aude, l'Hérault et les Pyrénées-Orientales, en alerte orange pluies et inondations.

par Christophe Guirard , Avec AFP publié le 27/01/2017 à 23:22

L'Aude, l'Hérault et les Pyrénées-Orientales ont été placées en alerte orange jusqu'à samedi 16h00 pour des pluies et inondations, a annoncé vendredi Météo France. "Un axe quasi stationnaire de fortes pluies orageuses s'est formé depuis quelques heures entre le littoral des Pyrénées-Orientales (Collioure), les Corbières et le relief de l'Espinouse. Sur cet axe, il est déjà tombé de 60 à 100 millimètres en général, et localement de 100 à 130 millimètres sur les reliefs", indique Météo France.



"Dans la nuit de vendredi à samedi, les pluies parfois orageuses et fortes continuent d'affecter le littoral des Pyrénées-Orientales, l'est de l'Aude et l'ouest de l'Hérault. En cours de journée de samedi, les pluies se décaleront lentement vers l'est en perdant progressivement de leur intensité", précise Météo France.

"Entre vendredi 22 heures légales et samedi après-midi, on attend encore sur ces zones 60 à 100 millimètres, parfois 150 millimètres sur les hauts cantons héraultais", avertit l'agence.



Météo France appelle donc à la prudence en conseillant de se renseigner avant d'entreprendre un déplacement ou toute activité d'extérieur, d'éviter les abords des cours d'eau et de rester bien informé des conditions de circulation.