par Benjamin Sportouch publié le 28/01/2017 à 10:59

Augmenter le Smic, c'est ce que promet Jean-Luc Mélenchon s'il est élu président de la République en mai 2017. Le candidat de la France insoumise planche sur une augmentation du salaire minimum d'environ 200 euros, ce qui amènerait le Smic à 1.326 euros net par mois.



Pour Jean-Luc Mélenchon, c'est le meilleur moyen pour relancer l'activité économique. "Pourquoi il faut aller travailler le dimanche pour être mieux payé ? Il faudrait être mieux payé le reste de la semaine. Il faut donc augmenter le Smic, augmenter les salaires", a-t-il lancé sur BFMTV. Le candidat du Parti de Gauche reproche à François Hollande de ne pas avoir donné de coup de pouce au Smic pendant tout son quinquennat.



Rappelons que le salaire minimum est calculé en fonction de l'inflation. Si les prix augmentent, le Smic augmente alors lui aussi, c'est inscrit dans la loi. Donner un coup de pouce, c'est aller au delà de l'inflation et sous François Hollande, c'est arrivé mais seulement une fois, en 2012. Depuis sa création en 1950, le Smic a bien sûr régulièrement augmenté. À l'époque, on appelait ça le Smig - salaire minimum interprofessionnel garanti - le "G" étant devenu "C" en 1970 pour Salaire minimum de Croissance.

Quels sont les Français les plus concernés par le Smic ?

Au total, on recense 1.700.000 personnes au Smic dans notre pays. La restauration et l'hôtellerie sont les secteurs où il y a le plus de smicards. On le sait moins mais il y a aussi 890.000 fonctionnaires ou agents de l'État payés au Smic. Ça fait donc beaucoup de petits salaires qui seraient augmentés, ce qui effraie les entreprises et surtout les TPE, les très petites entreprises. Pour elles, ça voudrait dire moins d'embauches voire plus de licenciements.



Ce cercle vicieux est contesté par Jean-Luc Mélenchon. Pour le candidat, l'augmentation du Smic entraînerait plus de consommation et une consommation de produits français. Dès lors, cela profiterait aux entreprises hexagonales.

Le salaire minimum, une exception française ?

C'est une idée reçue. Même l'Allemagne s'y est mise. En 2015, elle a adopté un Smic à 1.480 euros bruts, c'est même un tout petit peu plus élevé qu'en France. On se situe globalement dans les mêmes eaux que nos voisins européens avec un niveau de vie similaire, comme au Royaume-Uni ou en Belgique. Le Luxembourg est le plus généreux avec 1.900 euros par mois. C'est très loin devant la Roumanie et la Bulgarie où le salaire minimum tourne autour de 200 euros par mois.

Quid des autres candidats ?

Tous vous diront qu'ils veulent augmenter le pouvoir d'achat, d'une manière ou d'une autre. Certains par la suppression de cotisations - c'est le cas d'Emmanuel Macron ou de François Fillon - ou d'autres par une prime pour les petits salaires - c'est le cas de Manuel valls ou de Marine Le Pen.





Les seuls à proposer l'augmentation du salaire minimum, outre Jean-Luc Mélenchon, c'est Benoît Hamon ou encore l'écologiste Yannick Jadot et son Smic à 1.800 euros brut, soit plus que ce que propose Mélenchon. Alors augmentation du Smic ou pas, comme chaque semaine, à vous de juger, à vous de voter !