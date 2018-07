et La rédaction numérique de RTL

publié le 29/09/2017 à 13:51

Bruno Le Maire était particulièrement attendu ce vendredi 29 septembre sur une usine d’Alstom à Valenciennes. Une trentaine de militants CGT venus pour huer le ministre de l’Économie pour protester contre la fusion d’Alstom et Siemens ont été évacués sans ménagement par les forces de l’ordre avant son arrivée sur un site de l’entreprise Alstom. "Je prends mes responsabilités parce que je crois à cette fusion. Je crois qu'elle est bonne pour le pays, bonne pour la France", a déclaré le premier homme de Bercy.



Le ministre de l’Économie qui est entré dans une rame de la future ligne 14 du métro parisien coiffé d'une casquette Alstom, a d'abord rencontré durant une heure environ les syndicats et la direction du groupe, dont le PDG Henri Poupart-Lafarge. Il a aussi visité les lignes de production. "Moi, je pense qu’on a intérêt à se mettre ensemble et à se renforcer", a-t-il juré aux salariés de l'entreprise en le promettant de "ne pas se défiler" pour faire respecter les engagements.

À écouter également dans ce journal

- Les deux tiers des Français trouvent que le projet de loi de Finances injuste. Du côté du gouvernement, on reconnaît qu’il serait possible de revenir sur la réforme de l’ISF concernant les yatchs, les voiture de luxe et les lingots d’or.

- Dans son livre, Parler, l'ancienne porte-parole EELV Sandrine Rousseau raconte l'agression dont elle affirme avoir été victime de la part de Denis Baupin.



- Au moins 23 Rohingyas de Birmanie tentant de rejoindre le demi-million de réfugiés au Bangladesh voisin sont morts ou disparus en mer ce vendredi 29 septembre.



- Malgré toutes les tentatives du gouvernement espagnol pour empêcher le scrutin, le référendum sur l'autodétermination de la Catalogne aura bien lieu ce dimanche 1er octobre.



- Paris organise une nouvelle journée sans voiture ce dimanche 1er octobre. La capitale sera interdite à tout véhicule à l’intérieur du périphérique, exception faire des taxis et des véhicules de secours. Les contrevenants s’exposent à 135 euros et à l’immobilisation de leur véhicule.