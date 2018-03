publié le 29/09/2017 à 13:18

Réformer l'ISF pour encourager l'investissement dans les entreprises. Telle était la promesse d'Emmanuel Macron durant sa campagne électorale. Celui qui est désormais chef de l'État a réaffirmé sa volonté de transformer l'impôt de solidarité sur la la fortune (ISF) en impôt sur la fortune immobilière (IFI). Et ce, dès 2018.



Un mot en plus qui change pourtant énormément de choses. Jusqu’à présent, les plus fortunés déclaraient en effet l'intégralité de leur patrimoine à l’ISF que ce soit leur épargne, leur maison principale, leur résidence secondaire, mais aussi leurs biens de luxe comme les voitures, les yachts ou les chevaux de course par exemple.

Or, avec cette volonté de réforme, cet impôt sera considérablement allégé pour les plus fortunés. Exit les actions, les assurances-vie, les produits financiers ou autres produits de luxe. Seul le patrimoine immobilier sera désormais taxé, selon les annonces faites par Bruno Le Maire et Gérald Darmanin lors de la présentation du projet de loi de finances pour 2018 mercredi 27 septembre.

150.000 contribuables épargnés

Selon des constatations de RTL, 150.000 contribuables échapperont dès lors à cet impôt sur la fortune immobilière. Cela représente 40% des foyers assujettis. Seront concernées par cette exemption, les personnes qui avaient un patrimoine compris entre 1,3 et 2 millions d'euros et dont la moitié est en actions et en produits financiers. Ces contribuables passeront sous le seuil de déclenchement de l'impôt. En revanche, si l'on prend l'exemple d'une retraitée qui a hérité d'un important patrimoine immobilier à l'île de Ré, elle continuera à payer comme avant.



Un changement de poids qui révolte la gauche et qui inquiète de fait certains députés de La République en Marche. "On a qu'une trouille, c'est que le syndrome des yachts nous explose à la figure", confiait l'un d'eux à Challenges.



Olivier Faure, président du groupe Nouvelle gauche à l'Assemblée nationale, n'a en effet pas mâché pas ses mots au micro de RTL : "Donc il vaut mieux être rentier, être un spéculateur, plutôt qu'un travailleur (...) Plutôt que d'acheter votre maison avec un Plan d'épargne logement, vivez dans un yacht. Ça coûte moins cher", a-t-il lancé.

Une réforme estimée à 3,2 milliards d'euros

Pour l'État, le coût de cette réforme de l'impôt sur la fortune s'élèvera à 3,2 milliards d'euros. Une mesure cependant essentielle selon Bercy qui espère ainsi maintenir les contribuables les plus riches en France. Cela ne devrait rapporter plus que 850 millions d'euros par an.



Depuis 1990, les recettes de l'Etat liées à l'ISF ne cessaient d'augmenter, malgré quelques baisses occasionnelles. Alors que l'ISF rapportait environ 924 milliards d'euros en 1990, son montant total était de 4,39 milliards d'euros en 2007 et de 5,19 milliards d'euros en 2015, rappelle Le Parisien.