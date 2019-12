Le fondateur de Meetic contribue à racheter un zoo pour en libérer les animaux

Un bébé panthère des neiges et sa maman le 30 juin 2006 au Parc Zoologique de Doué-la-Fontaine

publié le 23/12/2019 à 10:43

"L'épée de Damoclès est levée ! Grâce à vous, nous garderons les clés du Zoo !", s'enthousiasme Rewild, dimanche 22 décembre, sur sa page Facebook. Et pour cause : cette association spécialisée dans la lutte contre le trafic d'animaux pourra racheter le zoo de Pont-Scorff en Bretagne. En cinq jours, elle a réussi à recueillir plus de 600.000 euros, somme nécessaire pour conclure le compromis de vente de ce centre animalier, situé près de Lorient dans le Morbihan.

Objectif : libérer 560 animaux et transformer ce zoo en un centre de réhabilitation d'animaux sauvages saisis lors de démantèlement de trafics. "Nous sommes depuis hier en mesure de sécuriser l'achat du zoo grâce à Marc Simoncini qui s'est engagé à compléter la cagnotte", poursuit le post.

Le fondateur de Meetic, Marc Simoncini avait promis de compléter la collecte si les financements manquaient. "Je m’engage à compléter avec la somme nécessaire en fin de collecte. Vous pouvez donc considérer que le zoo est racheté", avait-il déclaré sur Twitter le 21 décembre. Le richissime entrepreneur a versé, à lui seul, 250.000 euros pour collecter la somme nécessaire.

Hugo, je m’engage à compléter avec la somme nécessaire en fin de collecte. Vous pouvez donc considérer que le zoo est racheté. @Rewild_rescue 📩 MP https://t.co/h0CUTHK8QA — Marc Simoncini (@marcsimoncini) 21 décembre 2019

Le financement participatif de ce projet a été particulièrement soutenu, notamment par Hugo Clément, l'animateur Stéphane Bern ou encore l'acteur Pierre Niney. Ce dimanche 22 décembre, la cagnotte affichait plus de 650.000 euros réunis.