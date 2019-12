publié le 10/12/2019 à 13:00

Le zoo d'Amnéville s'enfonce un peu plus dans la tourmente. Plongé dans une polémique depuis des révélations il y a quelques jours sur le fichage de salariés, le déversement de produits toxiques ou l’enfouissement d'animaux, le zoo situé en Lorraine est au centre d'une nouvelle affaire.

Selon les révélations de France Bleu, le parc animalier aurait tronçonné le cadavre d'un ours polaire et l'aurait envoyé à la déchetterie. Le zoo n'aurait pas eu les moyens de faire appel à un équarrisseur et se serait débarrassé du cadavre d'Olaf, cet ours polaire devenu la star du parc, décédé le 27 juillet 2018.

Au moment d'évacuer le cadavre, la direction du parc aurait fait appel à une société de transport pour l'emmener à Aboncourt. "On me dit que l'équarrisseur est fermé, qu'il faut aller à Aboncourt", explique un chauffeur de l'entreprise à France Bleu.

Sauf que la déchetterie d'Aboncourt n'est pas du tout spécialisée dans ce genre de déchets. Suite à la forte odeur dégagée par le cadavre, la direction du site a alors découvert qu'il s'agissait d'un ours tronçonné et a refusé la prise en charge. "Nous avons refusé un cadavre d'ours le 27 juillet 2018 et nous avons signalé l'incident aux autorités", a-t-elle expliqué à la radio locale. Le cadavre est alors reparti au zoo et personne ne sait ce qu'il est devenu.