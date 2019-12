publié le 18/12/2019 à 14:12

On savait Stéphane Bern grand défenseur du patrimoine historique, on le (re)découvre défenseur de la cause animal. Le présentateur d'À la Bonne Heure ! sur RTL s'associe au journaliste Hugo Clément sur Twitter. Tous deux militent en faveur d'une levée de fonds pour racheter un zoo afin d'en libérer les occupants.

La collecte, organisée par Rewild, a pour ambition de réunir 600.000 euros. L'objectif est d'acheter le zoo de Pont-Scorff, près de Lorient dans le Morbihan, pour le transformer en "centre de réhabilitation, pour accueillir les animaux sauvages issus du trafic et saisis par la justice française." Un tel rachat serait "une première mondiale" selon l'organisation.

Avant cela, l'organisation de défense des animaux victimes de trafics veut libérer "les 560 animaux sauvages qui s'y trouvent", "pour les renvoyer dans leur milieu d'origine" et les rendre à la vie sauvage. Si cela est impossible, l'association ambitionne a minima d'envoyer ces animaux captifs dans des sanctuaires dans leur pays d'origine, ajoute Hugo Clément sur Facebook.

Le site de collecte explique qu'un "contrat de vente (soumis à conditions) a été signé le 16 décembre 2019 avec le propriétaire du zoo. À compter de cette date, nous avons 5 mois pour lever les 600.000 euros nécessaires à l'acquisition définitive du zoo. Faute de quoi, nous devrons le restituer à son propriétaire (avec les animaux) et renoncer à ce projet."

Merci Stéphane ! 😘 — Hugo Clément (@hugoclement) December 18, 2019

Rewild est une organisation créée par 7 associations, dont Sea Shepherd et One Voice, toutes spécialisées dans la défense, la sauvegarde, le soin, la réhabilitation et la saisie d'animaux sauvages victimes de trafics et la protection des habitats naturels.